بأمر ايناسيو.. لاعبو الزمالك «على الميزان»

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقياس الوزن، قبل مران اليوم، بناء على قرار البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق.

وكان إيناسيو قد انتقد الوزن الزائد للاعبين منذ مشاهدته للقاء الزمالك والمقاصة، وطلب التعاقد مع طبيب تغذية لمتابعة اللاعبين ووضع برامج غذائية لهم تساعدهم على إنقاص الوزن.

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ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز التي يحتل فيها الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يحتل المقاصة المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 17 نقاط عن الأهلي متصدر الجدول.