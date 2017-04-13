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القوات البحرية تنجح في إحباط تهريب 300 ألف قرص مخدر بالبحر الأحمر

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القوات البحرية تنجح في إحباط تهريب 300 ألف قرص مخدر بالبحر الأحمر القوات البحرية تنجح في إحباط تهريب 300 ألف قرص مخدر بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

القوات البحرية المصرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

القت القوات البحرية على سواحل البحر الأحمر، القبض على إحدى العائمات، تحمل اسم "أبو سعيد فنار 2017"، وعلى متنها 2 فرد يمنى الجنسية، وأثناء تنفيذ حق الزيارة والتفتيش تم العثور على 3 جوال بداخلهم 74 لفافة لعقار الكبتاجون المخدر تقدر بحوالي 300 ألف قرص مخدر.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه بناء على معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات تهريب كمية من المواد المخدرة داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم دفع عدد من الوحدات البحرية لتفتيش المنطقة والعائمات المشتبه بها، والتي أسفرت عن العثور على إحدى العائمات وعلى متنها 2 فرد يمنى الجنسية، وتم العثور على 300 ألف قرص مخدر.

وذكر المتحدث العسكري أنه تم إقتياد العائمة وطاقمها والمضبوطات إلى قاعدة برنيس البحرية، وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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