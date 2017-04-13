الحكومة: الاحتياطي النقدي المصري "ممتاز".. ولا توجد مشكلة في تدبير النقد الأجنبي

كتب- محمد غايات:

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن لقائه مع محافظ البنك المركزي بحضور الدكتور فاروق العقدة، ناقش السياسات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي والإصلاح الاقتصادي.

وأكد إسماعيل- في تصريحات له، الخميس- أن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى أنها بدأت تأتي ثمارها، حيث أن عجز الموازنة سينخفض عن العام الماضي، ويصل معدل النمو إلى 4 % خلال العام المالي الحالى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي 4.2 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدى ممتاز ويقترب من 29 مليار دولار؛ وأن هناك تدفقات منتظمة مالية من النقد الأجنبي تسمح بفتح كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والأساسية، مؤكدًا أنه لا مشكلة لتدبير النقد الأجنبي اللازم.

وأشار إسماعيل إلى أن انتخابات المحليات مرتبطة بقانون الإدارة المحلية الذي يتم مناقشته حاليًا بالبرلمان، والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستضخ كميات كبيرة من السلع الأساسي، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك إلى جانب السلع الأساسية الأخرى بالأسواق بالمرحلة المقبلة وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى إقامة معارض ضخمة تحت اسم "أهلًا رمضان"، بالعاصمة والمحافظات لتوفير المنتجات الرمضانية.​