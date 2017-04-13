رئيس الوزراء: احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 29 مليار دولار

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع السياسات النقدية اليوم، الخميس، بحضور محافظ البنك المركزى تطرق لعرض موقف الاحتياطى النقدى والسياسات النقدية وبرامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن عجز الموازنة فى العام المالى الحالى سينخفض عن العام الماضى وسيزيد معدل النمو يصل إلى 4٪‏ العام المالى الحالى، موضحا أن الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى يصل إلى 4.2 تريليون جنيه، وأن الاحتياطى النقدى يقترب من الـ29 مليار دولار ووضعه "ممتاز".

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وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى يسمح لفتح واستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية ولا توجد أى مشكلة فى تدبير احتياجات النقد الأجنبى.