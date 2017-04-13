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والي تشهد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام

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والي تشهد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام والي تشهد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام

التحرير

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شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بين جمعية الأورمان والشركة المنفذة بقيمة 130 مليون جنيه بمقر الوزارة لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء.

كما أوضحت والي، اليوم الخميس، أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام، وستخدم كبداية سكان ستة محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويًا إلى جنب الحالات التي تم اكتشافها من قبل.

وتعد المرحلة الثانية للمستشفى واستكمال صورتها النهائية والمزمع تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، والتي تتكون من أربعة غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا، ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة ووحدة افاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 سرير وجهاز أشعة فلوروسكوبى (PET CT) وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم و المعلومات.

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كما سيتم أيضا إعداد العيادات التخصصية لمرضى المستشفى في جميع التخصصات وستتضاعف وحدة علاج اليوم الواحد لتستوعب حوالى 400 مريض يوميا على مدى أيام الأسبوع، وإنشاء قسم إعادة التأهيل ويتضمن العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والمعنوي بالإضافة الى قسم العلاج التلطيفي لتنفيذ برامج لرعاية المريض طبيا ونفسيا واجتماعيا عندما يفشل العلاج ويصبح المرض في مراحله المتأخرة وقسم الزيارات المنزلية حيث يقوم فيه فريق العمل بزيارة المرضى في منازلهم لتعليم الأهالي كيفية رعاية المريض ومنع العدوى والتغذية السليمة والعادات الصحية السليمة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى قد تم افتتاحها في مايو من العام الماضي بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه حيث تم تشغيل العيادات الخارجية ويقدم بها الأطباء المتخصصون خدمات الكشف العام عن السرطان وأمراض الدم وجراحة الأورام والعلاج الكيميائي والإشعاعي والطب النووي ووحدة علاج اليوم الواحد بسعة استيعابية تبلغ 200 مريض يوميا طوال أيام الأسبوع.

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التحرير

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