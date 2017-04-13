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إغلاق جزئي لـ«دائري المريوطية» 12 يومًا بسبب الإصلاحات

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إغلاق جزئي لـ«دائري المريوطية» 12 يومًا بسبب الإصلاحات إغلاق جزئي لـ«دائري المريوطية» 12 يومًا بسبب الإصلاحات

التحرير

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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال توسعة وتطوير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة 12 يوما فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى وحتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "9 د"، وسيتم استقطاع حارة مرورية بالطريق من بين 4 حارات مسافة الدائرى، مما يستلزم إغلاقا جزئيا للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتكون الأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية لتنفيذ إصلاح فواصل الطريق الدائرى، وفتح 3 حارات بالطريق أمام حركة السيارات، وتم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للتشييد "سامكو" لصيانة وإصلاح الفواصل الطولية للكوبرى، وتبدأ الأعمال من غد الجمعة والسبت على مدى اليوم بالكامل لمدة 6 أسابيع لحين انتهاء مدة الأعمال.

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وسيتم إصلاح الفواصل خلال يومي الجمعة والسبت على مدى اليوم بالكامل كل أسبوع، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعا لحوادث التصادم، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، مع تدعيم الخدمات المرورية.

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التحرير

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