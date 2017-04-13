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الإصابة تنهي موسم لاعب وست هام

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الإصابة تنهي موسم لاعب وست هام الإصابة تنهي موسم لاعب وست هام

التحرير

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أعلن المدير الفني لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي سلافين بيليتش، أن الفريق سيفقد جهود لاعب الوسط الهجومي أنطونيو حتى نهاية الموسم الحالي؛ بسبب إصابة عضلية كبيرة لحقت به.

وكان صاحب الـ27 عاما قد اضطر للخروج في الدقيقة 40 من المباراة التي خاضها فريقه يوم السبت الماضي، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وأشار بيليتش في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سندرلاند السبت المقبل في البريميرليج، إلى أن إصابة أنطونيو كبيرة لذا سيغيب حتى نهاية الموسم.

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وأضاف: "أن هذا الأمر يمثل ضربة قوية نظرا لأن اللاعب هو أحد أفضل لاعبينا ويساهم بالكثير"؟

يذكر أن اللاعب سجل هذا الموسم تسعة أهداف مع وست هام، وكان قد تم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا الشهر الماضي لمواجهة ليتوانيا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة كأس لعالم 2018، ولكنه اضطر لمغادرة معسكر الفريق لإصابته في الساق.

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التحرير

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