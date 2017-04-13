مران الأهلي| تدريبات بدنية للأساسيين.. و«حجازي» يواصل التأهيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خاض لاعبو الأهلي الأساسيين، مرانا استشفائيا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أسوان، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الممتاز.

وانخرط أساسيو الأهلي في التدريبات الاستشفائية، عقب انتهاء فقرة التدريبات البدنية التي خضعوا لها تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال البدنية.

بينما خضع أحمد حجازي، لاعب الفريق، لتدريبات تأهيلية، بصالة الچيم، إذ اكتفى اللاعب بتدريبات المشي حول الملعب لمدة عشر دقائق، ثم الدخول لأداء تدريبات بصالة الچيم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق.

شاهد أيضا

وكان حجازي قد أصيب بشد في العضلة الضامة، تغيب على إثرها بمباراة الاتحاد، وعدم جاهزيته لمباراة أسوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أسوان، الأحد المقبل، على ستاد أسوان، في إطار الجولة الـ 25، بالدوري المصري الممتاز