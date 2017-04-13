المهدي سليمان يتحدث عن استبعاده من قائمة سموحة أمام بيدفيست

التحرير

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قال المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن الجهاز الفني للفريق تحدث معه بشأن استبعاده من القائمة قبيل مواجهة فريق بيدافيست الجنوب إفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية، ودخول الحارس الثالث أحمد يحيى بدلا منه.

واستبعد مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، حارس المرمى من قائمة الفريق السكندري لمواجهة بيدفيست لأسباب إدارية.

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وقال المهدي، لـ«التحرير»، «إن المدير الفني تحدث معه ووعده بأنه حالة التأهل لدور المجموعات، سيحرس عرين سموحة في المبارتين القادمتين».

وأضاف المهدي، أن المدير الفني سبق وعده بحراسة مرمى الفريق في مباراة الذهاب أمام بيدفيست، بعد تألقه في لقاء الزمالك»، مختتمًا أنه يحترم وجهة نظر المدير الفني.