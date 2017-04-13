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فيديو| حازم إمام لـ«متعب»:«ماتضحيش بتاريخك.. الجاي مش زي اللي راح»

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فيديو| حازم إمام لـ«متعب»:«ماتضحيش بتاريخك.. الجاي مش زي اللي راح» فيديو| حازم إمام لـ«متعب»:«ماتضحيش بتاريخك.. الجاي مش زي اللي راح»

التحرير

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وجه حازم إمام، نجم الزمالك السابق، نصيحة لعماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، قائلًا «الجاى مش زى اللي راح، ماتضحيش بتاريخك، وحاول تبص لقدام وبعد ما تعتزل علاقتك بالناس هتبقى عاملة إزاي».

وأضاف «إمام»، خلال حلقة الخميس من برنامج «ساعة » الذي يقدمه عبر إذاعة «راديو هيتس»، "أتمنى أن يختتم «متعب» مسيرته مع القلعة الحمراء وهو نجم كبير"، مشيرًا إلى أنه يتفهم جيدًا غضبه بسبب عدم المشاركة في مباريات فريقه الأخيرة.

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وتابع «الناس كلها بتحبك وعارفة تاريخك وإنك هداف النادي الأهلي، بس لازم تعرف إن البعيد عن العين بعيد عن القلب، تعال على نفسك، إنت كبير، خليك دايمًا كبير».

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التحرير

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