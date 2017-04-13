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المرور: إغلاق جزئي بالطريق الدائرى للمتجه للمريوطية لمدة 12 يومًا للصيانة

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المرور: إغلاق جزئي بالطريق الدائرى للمتجه للمريوطية لمدة 12 يومًا للصيانة المرور: إغلاق جزئي بالطريق الدائرى للمتجه للمريوطية لمدة 12 يومًا للصيانة

مصراوي Masrawy

الطريق الدائرى

كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستجري أعمال توسعة وتطوير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة 12 يوما فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى وحتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "9د"، وسيتم استقطاع حارة مرورية بالطريق من بين 4 حارات مسافة الدائرى، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأضاف الإدارة في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الخميس،أن الأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية لتنفيذ إصلاح فواصل الطريق الدائرى، وفتح 3 حارات بالطريق أمام حركة السيارات، وتم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للتشييد "سامكو" لصيانة وإصلاح الفواصل الطولية للكوبرى، وتبدأ الأعمال من غد الجمعة والسبت على مدار اليوم بالكامل لمدة 6 أسابيع لحين انتهاء مدة الأعمال.

وتابع البيان، سيتم إصلاح الفواصل خلال يوم الجمعة والسبت على مدار اليوم بالكامل كل أسبوع، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعا لحوادث التصادم، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، مع تدعيم الخدمات المرورية.

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