أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

توتر الأم أثناء الحمل قد يصيب طفلها بهذه الأمراض

Google+ Print
توتر الأم أثناء الحمل قد يصيب طفلها بهذه الأمراض توتر الأم أثناء الحمل قد يصيب طفلها بهذه الأمراض

مصراوي Masrawy

تحذيرات من التوتر أثناء الحمل

أ ش أ:


كشف بحث جديد أن تعرض الأمهات للتوتر خلال فترة الحمل يمكن أن يسبب ضررا للتصميم الجيني للطفل – و يزيد من خطر إصابة الأطفال بالأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر في فترات لاحقة من حياتهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء بجامعة هايدلبيرج الألمانية قاموا بفحص 319 طفلا حديث الولادة وأمهاتهم وقاموا بمراقبة مستويات المتوتر لديهن ثم أخذوا عينات من اللعاب وعينات دم من الحبل السري لاختبار الحمض النووي.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين عانت أمهاتهم من زيادة التوتر النفسي خلال فترة الحمل وجدت لديهم مستويات أقل من التيلومير – و التي يؤدي نقصها إلى حدوث الشيخوخة، وأوضح العلماء أنه عندما تصبح الكروموسومات لدينا أكثر هشاشة فهي تنكسر وتتآكل. وهو ما يسبب التجاعيد وبطء الحركة وقلة الطاقة وفقد الذاكرة وضعف الابصار وبعض الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، ومن ثم يعتقد أن الأشخاص الذين تنخفض لديهم مستويات التيلومتر يشيخون أسرع من غيرهم.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين

إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ١٨٥ معاونًا جديدًا للنيابة العامة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ١٨٥ معاونًا جديدًا للنيابة العامة