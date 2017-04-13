فيديو| حمدي الكنيسي: «الهيئة الوطنية للإعلام» بديلًا لـ«الأعلى للصحافة»

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ذكر الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل بمبنى الإذاعة والتليفزيون لوضع أجندة العمل، لافتا إلى أن الهيئة اجتمعت يوم أمس، مع رئيس مجلس النواب لمناقشة دور المنظومة الإعلامية الجديدة وعلاقتها بالبرلمان.

وأوضح الكنيسي، خلال لقائه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيكون سندًا للهيئات الإعلامية، كما أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون بديلًا لماسبيرو والمجلس الأعلى للصحافة الذى انتهى دوره، بعد وضع أسس وقواعد الهية.

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ونوه إلى أن ماسبيرو تعرض لحمالات ممنهجة بعضها سيئ النية، والآخر حسن النية بغرض الإثارة، لكن المحصلة النهائية هى تشويه مؤسسة مصرية وطنية لها تاريخ كبير في الوطن العربي.

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