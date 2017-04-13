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علاء والي: زيارة أمير قطر لإثيوبيا هدفها الإضرار بمصر.. وفضحها ضرورة

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علاء والي: زيارة أمير قطر لإثيوبيا هدفها الإضرار بمصر.. وفضحها ضرورة علاء والي: زيارة أمير قطر لإثيوبيا هدفها الإضرار بمصر.. وفضحها ضرورة

التحرير

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أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيارة أمير قطر لإثيوبيا والاتفاق على زيادة الدعم التجارى بين البلدين، وإمداد إثيوبيا بقرض قيمته 500 مليون دولار، صيد في الماء العكر.

وأشار النائب، إلى أن تعهد قطر بتقديم كل الدعم للحكومة الإثيوبية الحالية، والتأكيد أنها لا تمانع مطلقا في استفادة أديس أبابا بأقصى استفادة ممكنة من موقعها وبناء سد النهضة، ضمن التحركات ضد .

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وقال: الموقف العدائي من قطر، أصبح واضحا ولا بد من التصدى له، مشيرا إلى أن الزيارة هدفها الإضرار بمصر وتشجيع إثيوبيا على المضي قدما في مشاريعها المائية وخصوصا سد النهضة رغم تداعياته الخطيرة على الأمن المائي المصري.

وطالب والي، بضرورة التصدي الدبلوماسي لهذه الزيارات، وفضحها دبلوماسيا وتوضيح أهدافها، مشددا على ضرورة كشف الإعلام والخارجية المصرية، أبعاد الاهتمام القطري المفاجئ بالقارة الإفريقية، ومحاولاتها استغلال ما تمر به الدول الإفريقية الكبيرة من اضطرابات سياسية ومظاهرات لأغراض معينة، لن تؤثر على مصر فقط، بل على منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

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