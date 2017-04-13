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صور| بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات البريدية بطور سيناء

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صور| بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات البريدية بطور سيناء صور| بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات البريدية بطور سيناء

التحرير

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بدأ، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمركز الخدمات البريدية بطور سيناء، الذي تم تطويره من مكتب بريد إلى مركز خدمات بريدية موسع، بناءً على خطة تطوير شملت كثير من المدن جنوب سيناء، ونُفِذت برعاية عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهئية القومية للبريد، وإشراف بهاء طوسن، مدير عام منطقة بريد شرق الدلتا.

ويتم افتتاح مركز الخدمات البريدية بطور سيناء بشكل رسمي بحضور وزير الاتصالات، محافظ جنوب سيناء، ورئيس الهيئة القومية للبريد خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء 25 أبريل الجاري.

وتوافد عدد من المواطنين، اليوم، على مركز الخدمات البريدية وتم التعامل بالخدمات البريدية المستحدثة التي تطبق لأول مرة على مستوى الجمهورية.

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وقال خالد مصطفى عبد الجليل، مدير منطقة بريد جنوب سيناء، إن المركز يشمل 10 نوافذ خدمات من بينها شباك مخصص للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج شهادات الميلاد والبطاقات القومية " بدل الفاقد والتالف"، باستثناء أول مرة، علاوة على استعلامات بطاقات والإسكان.

وأعلن عبد الجليل أن المركز سيقدم خدمة توثيق شهادات الخارجية والقنصلية علاوة على تتبع الرسائل البريدية بالإنترنت.

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التحرير

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