رئيس الطائفة الإنجيلية: لقاء السيسي بالبابا تواضروس يظهر سلامة الوطن

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قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية؛ لتقديم واجب العزاء في شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة مارجرجس بالغربية، موقف مصري أصيل، يؤكد سلامة الوطن ووحدته.

وأوضح "زكي"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس يدرك تمامًا صعوبة الأزمة التي يعيشها المواطنين، بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، فلقاؤه بالبابا يعطي رسائل طمئنة للمصريين، ويؤكد أن الدولة لا تريد سوى سلامتهم.

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وأشار إلى توقيت الزيارة لها دلائل ومعاني قوية، منها أن الدولة لن تتوانى في القضاء على الإرهاب والوصول لمرتكبي الأحداث الإرهابية.