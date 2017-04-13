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«هندسة القاهرة» تفتتح محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بـ100 ألف دولار

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«هندسة القاهرة» تفتتح محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بـ100 ألف دولار «هندسة القاهرة» تفتتح محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بـ100 ألف دولار

التحرير

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افتتحت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية مبنيي المكتبة والجهد، تم بناءها كهدية مقدمة من شركة ABB.

كما تم افتتاح معمل تقنيات التحكم، حيث أنه مزود بمعدات تكنولوجيا التحكم المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر اللازمة لتزويد الطلاب بأحدث التقنيات في هذا المجال بتكلفة 100 ألف دولار.

يأتي هذ في إطار التعاون المشترك بين كلية الهندسة والشركة، بموجب مذكرة تفاهم تشمل الدعم في مشروعات التخرج ومبادرة ABB التي تهدف إلى تزويد الطلاب بالدعم والتدريب المهني؛ لإثراء معارفهم، وتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التواصل مع الشركة؛ لمعرفة أحدث التقنيات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

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من جانبه، أكد الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة، على الإجراءات التي تبنتها الجامعة؛ لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم التأكيد على تغيير معدات الإنارة إلى لمبات موفرة للطاقة، لافتا بأنه يتم حاليا تغيير أجهزة التكييف إلى أخرى موفرة للطاقة بالمباني التعليمية والإدارية وجميع مستشفيات الجامعة.

وأشار الدكتور السيد تاج الدين، عميد الكلية، إلى بدء استخدام أنظمة إدارة الطاقة الحديثة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوها بأن الجامعة اتفقت مع إحدى الشركات المصرية على بناء محطة شمسية بسعة ٦٠٠ كيلو وات لتغذية العديد من مباني الجامعة.

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التحرير

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