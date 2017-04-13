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«صحة القليوبية» تستعد لشم النسيم بـ 98 سيارة إسعاف

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«صحة القليوبية» تستعد لشم النسيم بـ 98 سيارة إسعاف «صحة القليوبية» تستعد لشم النسيم بـ 98 سيارة إسعاف

التحرير

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات؛ لاستقبال احتفالات شم النسيم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تخصيص 98 سيارة إسعاف تتواجد بجميع أنحاء المحافظة ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، لافتا بأنه تم تخصيص 9 سيارات إسعاف بمنطقة القناطر الخيرية.  

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وأكد "الطباخ"، إلغاء الراحات والإجازات بمختلف المستشفيات، وخاصة بقسمي الطوارئ والعناية المركزة، والتشديد على تواجد مدير المستشفى ونائبه على مدار 24 ساعة، و توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم بكافة الوحدات الصحية.

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التحرير

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