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بعد مشاجرة على رغيف "العيش".. صاحب مخبز يقتل عاملًا بأسيوط

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بعد مشاجرة على رغيف "العيش".. صاحب مخبز يقتل عاملًا بأسيوط بعد مشاجرة على رغيف "العيش".. صاحب مخبز يقتل عاملًا بأسيوط

مصراوي Masrawy

ازمة مخابز العيش

أسيوط - أسامة صديق:

لقى عامل مصرعه على يد صاحب مخبز بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بأسيوط، لخلاف نشب بينهما على شراء الخبز.

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بأنه تبلغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول "ع.م.أ"، عامل مقيم بقرية المعصرة "جثه هامدة"، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر من الناحية اليمنى.

واتهم شقيق المجني عليه، صاحب مخبز بلدي، بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته التي أدت لوفاته، بسبب خلاف علي شراء الخبز.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته أقر أمام ضباط المباحث، بارتكاب الواقعة للسبب نفسه، وأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم في الجريمة.

حُر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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