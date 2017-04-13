بالصور.. إنهاء الخصومة الثأرية بين "النواصر" و"القواسم" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهد مركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، جلسة صلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "النواصر" بالبداري، و"القواسم" بالنخيلة بأسيوط، نتيجة جهود لجان المصالحات العرفية بالمحافظة، بالتنسيق مع جمعية من أجل مصر بالمحافظة.

كانت جلسة الصلح العرفية بين العائلتين تمت بتدخل كبار عائلات العزوزي بالنخيلة، وأبوعقرب بأبوتيج، والزوايدة بالبداري، وأنهوا الخلاف بين أفراد العائلتين بدوار عائلة "النواصر" بمركز البداري.

حضر الصلح، العميد مصطفى إبراهيم، والنقيب محمد مصطفى، وأعضاء لجان المصالحات العرفية، والعديد من الشخصيات العامة والتنفيذية، وأكثر من 1000 شخص من أفراد العائلتين.