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بالصور.. انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (1)انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (1)

انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (2)انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (2)

انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (3)انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة (3)

انتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعةانتشال سيارة نقل بعد سقوطها في ترعة

أسيوط - أسامة صديق:

انتشل موظفو الوحدة المحلية بقرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، سيارة ربع نقل، بعد سقوطها في ترعة مارة بالقرية.

كانت المهندسة هويدا الشافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية، توجهت لموقع الحادث، يرافقها طلعت محمود علي، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، وتبين سقوط عربة ربع نقل بالترعة المجاورة للطريق، نتيجة لزيادة السرعة، دون إصابات.

ووجهت رئيس المركز، محمد عبدالحميد عبد المعز، رئيس الوحدة المحلية بمير، باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة انتشال العربة.

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