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بالصور.. بحضور سفيرة بلاده.. طبيب بلجيكي يجري عمليات "تغيير مفاصل" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (1)طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (1)

طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (2)طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (2)

طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (3)طبيب بلجيكي يجري عمليات تغيير مفاصل (3)

الأقصر – محمد محروس:

أجرى البروفسور البلجيكي هني لانسكنز، عمليات تغيير مفاصل بقسم العظام بمستشفى الأقصر العام في حضور "سبيل دوكارتين"، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، والدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور خالد الزمقان، وكيل المديرية، تحت رعاية الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر.

كما وقع أطباء أسنان بلجيكيين الكشف بعيادات الأسنان وتفقد حضانات الأطفال، كما نظمت السفارة البلجيكية كورس طبي لأطباء العلاج الطبيعي بمديرية الصحة لمدة ثلاثة أيام.

وأقامت مديرية الصحة حفلًا للوفد البلجيكي ومنحتهم دروع المحافظة والمديرية؛ تقديرًا لجهودهم وما بذلوه من عمل متقن وخدمة طيبة لمحافظة الأقصر.

وأعربت السفيرة البلجيكية عن سعادتها بالتعاون بين الجانب المصري والبلجيكي؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدة أن الأطباء البلجيكيين الذين حضروا إلى الأقصر متطوعون لنقل الخبرات وتبادلها مع الجانب المصري.

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