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18 لاعبًا فى قائمة الشرقية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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18 لاعبًا فى قائمة الشرقية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي 18 لاعبًا فى قائمة الشرقية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

التحرير

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الشرقية، قائمة الفريق؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، غدا الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

تضم القائمة 19 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق اليوم، وجاءت كالتالي..

حراسة المرمى : محمود شكري، عمر رضوان

خط الدفاع : أحمد عادل، المعتصم سالم، فاروقا، إسلام أبو سليمة، أحمد صالح، محمد سمير

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خط الوسط : سمير فوزي، يايا تراوري، حسام حسن، محمود إسماعيل "رامبو"، عصام عادل، محمود خالد "شيكا"

خط الهجوم : علي عفيفي، محمد عبد الحميد "ميدو"، خالد كساب، كينيث ايكيشيكو

 

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التحرير

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