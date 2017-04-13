أسماء أسر شهداء كفر الشيخ الفائزين برحلات الحج والعمرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أجرى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرعة العلنية لرحلات الحج والعمرة للعام الهجرى 1438هـ، والمتضمنة منح 5 رحلات حج، و10 رحلات عمرة لأسر الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، على نفقة المحافظة.

وأعلن المحافظ بفوز أسر الشهداء رضا صبري فراج، ومحمد عبد الحميد فؤاد بسيوني، وأحمد مصطفى بلقدار، ووليد إبراهيم رزق، وعزت أحمد إبراهيم الشافعي، برحلات الحج الخمسة، ورحلتي حج احتياطيتين.

كما أعلن أسماء الفائزين بالقرعة لـ 10 رحلات عمرة، وهم أسر الشهداء، رضوان حلمي سعد الأحول، وأحمد محمد السيد حجازي، وسامى بسيوني الشاملي، ومحمد عبد اللطيف إسماعيل شحاتة، وكريم فؤاد أبو زامل، وفتوح إسماعيل عبد المقصود، وعامر جمال الغنام، وإبراهيم عبدالعزيز القلقي، ومحمد محمد عباس كسبة، وسمير رفعت السيد، بواقع رحلة عمرة لكل منهم.

وقال محافظ كفرالشيخ إن تكريم أسر الشهداء، أقل ما يمكن تقديمه لهم، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات، لسفرهم لأداء الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس راضي أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.