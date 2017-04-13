طوارئ بالدقهلية استعدادًا لـ"شم النسيم".. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الانتهاء من جميع استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال شم النسيم.

وأضاف "الشعراوي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه وجه قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقه؛ استعدادًا لاستقبال شم النسيم ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة.

وأوضح "الشعراوي" أنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية من "الصحة - الطب البيطري - شرطة التموين - البيئة – المسطحات"، لضبط السلع غير الصالحة والمجهولة المصدر، وفحص الثلاجات بجميع المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع، والتأكد من الإفراج الصحي، وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات غير الصالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك.

وكلّف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات؛ استعدادًا لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها و توفير الأدوية والأمصال بها، وشدد على ضرورة تمركز سيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لأية طوارئ، بجانب تصدي شرطة المسطحات المائية للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهري؛ منعًا للحوادث واستعداد الحماية المدنية للتعامل مع أية طوارئ.

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد، بالإضافة إلى استعداد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل فوريًا مع أية أعطال تلبية للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال أعياد الربيع.