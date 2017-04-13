روسيا: لا معلومات عن غارة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على دير الزور

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، الخميس، إن الوزارة لا تملك معلومات عن غارة جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مؤخرا على مواطنين في محافظة دير الزور السورية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية قال كوناشينكوف إنه تم إرسال طائرات بدون طيار لمسح المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس اتهم الجيش السوري قوات التحالف الدولي بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في قرية حطلة شرق مدينة دير الزور.

وطبقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي" أقدم يوم أمس الأربعاء بين الساعة 30ر17 والساعة 50ر17 على تنفيذ ضربة جوية استهدفت مقراً لتنظيم "داعش" الإرهابي يضم عدداً كبيراً من المرتزقة الأجانب في قرية حطلة شرق دير الزور تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها ناجمة عن انفجار مستودع ضخم يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة.

وقالت القيادة إن الضربة الجوية لما يسمى "التحالف الدولي" في منطقة حطلة بدير الزور "تسببت بسقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة الاختناقات الناجمة عن استنشاق المواد السامة".