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بابا الفاتيكان يغسل أقدام شخص تحول من الإسلام للمسيحية

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بابا الفاتيكان يغسل أقدام شخص تحول من الإسلام للمسيحية بابا الفاتيكان يغسل أقدام شخص تحول من الإسلام للمسيحية

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يغسل أقدام شخص تحول من الإسلام للمس

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

من المقرر أن يقوم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بغسل قدم شخص تحول من الإسلام للمسيحية، بالإضافة إلى ثلاث سجينات أثناء زيارته لسجن، وذلك ضمن شعائر ما قبل عيد الفصح.

وقال الفاتيكان إنه من المقرر تعميد السجين المسلم في يونيو المقبل.

وأضاف الفاتيكان، في بيان، أن من بين الـ12 سجينا الذين سوف يشاركون في الشعائر شخصا ألبانيا وآخر أرجنتينيا، وبقية المحتجزين من إيطاليا.

ويضم سجن باليانو، الواقع على بعد 75 كيلومترا جنوب شرق روما، الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالمافيا سابقا ووافقوا على العمل مع السلطات من أجل تخفيف عقوبتهم. وبلغ عدد المحتجزين بالسجن حتى الأول من نيسان/أبريل الجاري 70 سجينا.

ويعود الطقس الخاص بغسل الأقدام إلى اعتقاد المسيحيين بأن المسيح قام بغسل أقدام 12 من الحوارين قبل العشاء الأخير.

وكان البابا قد قام خلال الأعوام السابقة بغسل الأقدام في سجن للسجناء صغار السن ومركز لذوي الإعاقة وسجن مشدد الحراسة ومركز للاجئين.

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