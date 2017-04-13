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رئيس «إسكان البرلمان» يستفز النواب| يمنعهم من إبداء الرأي ويدخن في الاجتماع

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رئيس «إسكان البرلمان» يستفز النواب| يمنعهم من إبداء الرأي ويدخن في الاجتماع رئيس «إسكان البرلمان» يستفز النواب| يمنعهم من إبداء الرأي ويدخن في الاجتماع

التحرير

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شهد اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون تطوير الشهر العقاري، حالة من الشد والجذب بين عدد من نواب البرلمان ورئيس اللجنة المهندس علاء والى، بسبب رغبتهم فى الحديث والتعقيب على القانون، وهو ما قابله رئيس اللجنة بالاعتراض والرفض بدعوى أنهم ليسوا أعضاء فى لجنة الإسكان.

من جانبه قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، إن ما حدث فى اجتماع اللجنة أمس ليس خلافًا بين النواب ورئيس اللجنة، ولكنه موقف طبيعى لأن اللائحة تنص على أن التعقيب على القانون يكون من أعضاء اللجنة فقط.

وأضاف العقاد، فى تصريح لـ"التحرير" أن ما حدث هو رغبة عدد من نواب البرلمان من خارج لجنة الإسكان أرادوا الحديث بشأن مشروع القانون، ولكن الجلسة كانت مخصصة لأعضاء اللجنة وأعضاء فقط، وليست جلست استماع لكافة أعضاء مجلس النواب.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت جلسة استماع للنواب الذين رغبوا الحديث حول مشروع القانون وتم احتواء الأزمة معهم.

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ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة علاء والي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تطوير الشهر العقاري، المقدم من النائب محمد العقاد.

ويتكون مشروع القانون من 84 مادة وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في العقود لكي تحمي المستهلك، وتتضمن فلسفة مشروع القانون أن ينص العقد على موعد التسليم ومواصفاته للوحدة وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكافة تفاصيله وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل ما تقدم.

وشهدت لجنة الإسكان تجاوزات من رئيس اللجنة المهندس علاء والى، بدأبه على التدخين المستمر داخل اللجنة حتى أن بعض النواب طالبوا بأن يكون التدخين فى المكان المخصص لذلك، وليس بداخل اللجنة، لأن ذلك يصدر صورة ذهنية سيئة عن البرلمان، فضلًا عن إضراره بالصحة باعتبارها أحد أهم حقوق الإنسان.

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التحرير

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