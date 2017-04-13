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«الأعلى لتنظيم الاعلام» يبدأ تشكيل لجانه

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«الأعلى لتنظيم الاعلام» يبدأ تشكيل لجانه «الأعلى لتنظيم الاعلام» يبدأ تشكيل لجانه

التحرير

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كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النتائج الأولية للاجتماع الأول للمجلس، مؤكدًا أن اللقاء تطرق إلى أهم اللجان التي سيتم تشكيلها، وتم الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان الدائمة، منها لجنة قانونية، وأخرى تنظيمية، ولجنة لتلقى شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن وسائل الإعلام، ولجنة لرصد السلبيات والإيجابيات.

أضاف أحمد، أن الاجتماع ناقش علاقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام وحدود التماس بين المجلس والهيئتين، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يبحث قانون تنظيم الصحافة والاعلام، موضحا أن المجلس الأعلى ملتزم بالمهلة المحددة له بالقانون.

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكل برئاسة مكرم محمد أحمد، وعضوية كل من المستشار محمد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة ومنى الجرف ومصطفى عبدالواحد وهدى عبدالمنعم لبيب وحاتم زكريا وعبدالفتاح الجبالي وصالح الصالحي ومحمد العمري ونادية مبروك ومجدي لاشين وسوزان قليني وجمال شوقى شاروبيم.

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التحرير

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