«إسكان النواب» توافق من حيث المبدأ على قانون تطوير الشهر العقاري

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وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة علاء والي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تطوير الشهر العقاري، المقدم من النائب محمد العقاد.

يتكون مشروع القانون من 84 مادة وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في العقود لكي تحمي المستهلك.

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وتتضمن فلسفة مشروع القانون، أن ينص العقد على موعد التسليم ومواصفاته للوحدة وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكافة تفاصيله وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل ما تقدم.