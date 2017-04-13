برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق

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طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة إعلان خطتها لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مناسبة استعدادا لشهر رمضان.

وحذر زين الدين، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، من استمرار ارتفاع أسعار غالبية السلع والخضروات والفاكهة بصورة جنونية، بسبب فشل الحكومة فى الرقابة على الأسواق وترك كبار التجار والمستوردين يبيعون السلع بأسعار على مزاجهم دون أى حساب.

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وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد مع كبار المسئولين عشرات الاجتماعات وأصدر تكليفات واضحة وحاسمة للحكومة بالرقابة على الاسواق ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن النتيجة لم تسفر سوى عن تزايد أزمة ارتفاع الأسعار.