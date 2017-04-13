أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق

Google+ Print
برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة إعلان خطتها لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مناسبة استعدادا لشهر رمضان.

وحذر زين الدين، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، من استمرار ارتفاع غالبية السلع والخضروات والفاكهة بصورة جنونية، بسبب فشل فى الرقابة على الأسواق وترك كبار التجار والمستوردين يبيعون السلع بأسعار على مزاجهم دون أى حساب.

شاهد أيضا

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد مع كبار المسئولين عشرات الاجتماعات وأصدر تكليفات واضحة وحاسمة للحكومة بالرقابة على الاسواق ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن النتيجة لم تسفر سوى عن تزايد أزمة ارتفاع الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعاً في أسعار الفسيخ والرنجة

رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعاً في أسعار الفسيخ والرنجة

الحكومة: الاحتياطي النقدي المصري "ممتاز".. ولا توجد مشكلة في تدبير النقد الأجنبي

الحكومة: الاحتياطي النقدي المصري "ممتاز".. ولا توجد مشكلة في تدبير النقد الأجنبي

برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق

برلماني: الحكومة فشلت في الرقابة على الأسواق

بيان عاجل لعجز الحكومة في مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار

بيان عاجل لعجز الحكومة في مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار