قائد الجيش الثالث: نقدم أرواحنا فداءا لأمن الوطن والمواطن

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طالب اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد، محافظ السويس، وسائل الإعلام، بزيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة والتوحد لتوعية شرائح المتجمع المختلفة بهذه القضايا الغاية في الأهمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر للتوحد - والذي تنظّمه الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد التقدم، بحضور اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، والدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، أن أبناء الجيش المصري يقدمون أرواحهم فداءًا لأمن الوطن والمواطن المصري، قائلًا: "لم نتردد لحظة واحدة في رعاية ودعم كل عمل يعود على المواطن السويسي أو المواطن المصري بالنفع، ونحن هنا اليوم في هذا المؤتمر من هذا المنطلق نقدم الدعم والعون لأبنائنا ذوي الإعاقة لإيماننا بأنهم يستحقون منا كل الدعم.

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من جانبه أكد الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، أن جامعة السويس ومنذ انطلاقها كجامعة في عام 2012، انتبهت لأهمية وجود قسم بها للتربية الخاصة، موضحًا أن تلك الجامعة - كمؤسسة تعليمية - تضع على عاتقها خدمة المجتمع تولي أهمية خاصة لقضايا الدمج وما تحتاجه من سياسات رزينة وإمكانيات عالية تتعلق بالمدربين والمعلمين.