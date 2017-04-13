أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

«العودة» منحته الجائزة.. 10 معلومات عن الفائز بـ«البوليتزر» هشام مطر

Google+ Print
«العودة» منحته الجائزة.. 10 معلومات عن الفائز بـ«البوليتزر» هشام مطر «العودة» منحته الجائزة.. 10 معلومات عن الفائز بـ«البوليتزر» هشام مطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حصل الروائي والشاعر الليبي هشام مطر على جائزة "البوليتزر" في فرع "السيرة أو السيرة الذاتية" عن روايته "العودة"، والتى تحكي عن حياته باللغة الإنجليزية، وتعتبر الجائزة المقدمة من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمجالات الأدب والصحافة والموسيقى من أهم الجوائز الدولية فى الأدب، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن مطر فى النقاط التالية..

1- ولد هشام مطر عام 1970 بمدينة نيويورك لأب وأم ليبيين.

2- بعد إجراءات رئيس ليبيا السابق معمر القذافي الاشتراكية، انضم والد مطر إلى المعارضة حتى اعتقل عام 1994.

3- أنهى مطر دراسته بالهندسة المعمارية بمعهد "جولد سميث"، وافتتح مكتبًا للتصميمات المعمارية.

هشام مطر

4- اتجه هشام إلى الأدب والكتابة بعد انصرافه عن مهنته، وعمل ممثلاً مسرحيًّا.

5- عمل بمجالات عدة منها: العزف على الجيتار، والعمارة، والنحت، وتجليد الدفاتر.

شاهد أيضا

6-  كتب أولى رواياته "في بلد الرجال"، وحازت عام 2006 على 6 جوائز دولية وتُرجمت إلى 28 لغة.

7- وصل ديوان له عام 2002 إلى التصفيات النهائية للحصول على جائزة "إيست إنجيلا" لأفضل المواهب الجديدة.

8- اُختيرت روايته الثانية "تشريح اختفاء" عام 2011 من بين أفضل كتب العام، وفقًا لاستطلاعات مجلتي "الجارديان" و"شيكاغو تيربيون".

1

9- نشر قصائده التي نظمها بمجلة "ساوندز"، وشارك بعدد من المقالات وبعض عروض الكتب في عدد من الصحف العربية أبرزها صحيفة "الشرق الأوسط".

10- يقيم مطر حاليًا بين مدينتي" نيويرك" و"لندن"، ويعمل أستاذًا جامعيًّا بكلية "برنارد" في جامعة "كولومبيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%