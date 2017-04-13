«العودة» منحته الجائزة.. 10 معلومات عن الفائز بـ«البوليتزر» هشام مطر

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حصل الروائي والشاعر الليبي هشام مطر على جائزة "البوليتزر" في فرع "السيرة أو السيرة الذاتية" عن روايته "العودة"، والتى تحكي عن حياته باللغة الإنجليزية، وتعتبر الجائزة المقدمة من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمجالات الأدب والصحافة والموسيقى من أهم الجوائز الدولية فى الأدب، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن مطر فى النقاط التالية..

1- ولد هشام مطر عام 1970 بمدينة نيويورك لأب وأم ليبيين.

2- بعد إجراءات رئيس ليبيا السابق معمر القذافي الاشتراكية، انضم والد مطر إلى المعارضة حتى اعتقل عام 1994.

3- أنهى مطر دراسته بالهندسة المعمارية بمعهد "جولد سميث"، وافتتح مكتبًا للتصميمات المعمارية.

4- اتجه هشام إلى الأدب والكتابة بعد انصرافه عن مهنته، وعمل ممثلاً مسرحيًّا.

5- عمل بمجالات عدة منها: العزف على الجيتار، والعمارة، والنحت، وتجليد الدفاتر.

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6- كتب أولى رواياته "في بلد الرجال"، وحازت عام 2006 على 6 جوائز دولية وتُرجمت إلى 28 لغة.

7- وصل ديوان له عام 2002 إلى التصفيات النهائية للحصول على جائزة "إيست إنجيلا" لأفضل المواهب الجديدة.

8- اُختيرت روايته الثانية "تشريح اختفاء" عام 2011 من بين أفضل كتب العام، وفقًا لاستطلاعات مجلتي "الجارديان" و"شيكاغو تيربيون".

9- نشر قصائده التي نظمها بمجلة "ساوندز"، وشارك بعدد من المقالات وبعض عروض الكتب في عدد من الصحف العربية أبرزها صحيفة "الشرق الأوسط".

10- يقيم مطر حاليًا بين مدينتي" نيويرك" و"لندن"، ويعمل أستاذًا جامعيًّا بكلية "برنارد" في جامعة "كولومبيا".