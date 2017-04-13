رسميا.. برلسكوني يبيع أسهم «ميلان» إلى رجل أعمال صيني

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أعلنت شركة "فينفيست" الإيطالية، التي يمتلكها سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق، اليوم الخميس، بيع 99.93% من أسهم نادي ميلان الإيطالي لمجموعة صينية برئاسة رجل الأعمال يونج هونج لي، فيما تمتلك الشركة 0.07% من أسهم الروسونيري.

وأوضحت النادي -في بيان لها- حصول شركة "روسنيري سبورت لوكسمبورج"، على حقوق النادي الإيطالي مقابل 740 مليون يورو، يدفع منها رجل الأعمال الصيني 220 مليون يورو هذا الموسم.

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يذكر أن سيلفيو برلسكوني، تولى رئاسة النادي لمدة 31 عامًا، حصد فيها ميلان 29 لقبًا.