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عضو "الأعلى للإعلام": وزارة الإعلام سابقًا المقر الرسمي للمجلس

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عضو "الأعلى للإعلام": وزارة الإعلام سابقًا المقر الرسمي للمجلس عضو "الأعلى للإعلام": وزارة الإعلام سابقًا المقر الرسمي للمجلس

مصراوي Masrawy

حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت- هاجر حسني:

قال حاتم زكريا - عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم اختيار مقر وزارة الإعلام سابقًا بماسبيرو ليكون المقر الرسمي الدائم للمجلس، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل ربما يكون في ماسبيرو.

وأشار "زكريا" - في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع التشاوري للمجلس، اليوم الخميس - إلى أنهم ناقشوا اختصاصات عمل المجلس والخطوط العريضة له خلال الاجتماع، لافتًأ إلى أنهم لم يحددوا اللجان التي ستشكل حتى الآن، على أن يتم مناقشتها الأسبوع المقبل.

يًذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكل برئاسة مكرم محمد أحمد، وعضوية كل من المستشار محمد لطفي - نائب رئيس مجلس الدولة، ومنى الجرف، ومصطفى عبدالواحد، وهدى عبدالمنعم لبيب، وحاتم زكريا، وعبدالفتاح الجبالي، وصالح الصالحي، ومحمد العمري، ونادية مبروك، ومجدي لاشين، وسوزان قليني، وجمال شوقي شاروبيم.

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