ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في الهرم

خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"

بالصور- آلام كنيسة طنطا في 13 مشهدًا

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