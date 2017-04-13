منح للدراسة في رومانيا لطلاب الثانوية والجامعات وآخر موعد 30 إبريل

كتبت- داليا شبل ومحمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، عن 10 منح للدراسة في دولة رومانيا العام المقبل.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتقديم المستندات للإدارة المركزية للبعثات الخميس 20 أبريل الجاري. مستطردة أن لطلبة المرحلة الثانوية الذين لم ينهوا السنة النهائية من مرحلة تعليمهم تقديم ملف الترشيح الخاص بهم دون الشهادة النهائية قبل 30 أبريل.

ودعت الوزارة طلاب الثانوية الراغبين في التقدم للمنح إلى ضرورة إدراج شهادة تثبت أنهم فى السنة النهائية من مرحلتهم التعليمية متضمنة نتيجة الفصل الدراسي الأول لهذه السنة على أن يستكملوا ملف ترشيحهم عقب الانتهاء من الدراسة بحد أقصى 15/7/2017.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن رومانيا قدمت 10 منح للعام الدراسي 2017/2018 موزعة إلى منحة للحصول على درجة الدكتوراه، ومنحتين للحصول على درجة الماجستير، و7 منح للدراسة الجامعية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

وأضافت الوزارة أن المنح الجامعية هي 2 في مجال الطب، 2 في مجال الهندسة، 3 في مجال العلوم الزراعية والطب البيطري، والعلوم الاقتصادية، والعلوم الأدبية، لافتة إلى أن تلك المنح تأتي في إطار التعاون بين مصر ورومانيا في المجالات التعليمية والثقافية.

وذكرت الوزارة أن شروط التقدم لهذه المنح: أن المتقدم لم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية فى نفس مرحلة التعليم، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما لمنح الدراسة الجامعية والماجستير، و 45 عاما للدكتوراه، وأن يحقق نتائج جيدة بمتوسط حده الأدنى 7 "وفقاً لنظام العلامات الروماني أو صفة جيد"، وليس عضوًا فى السلك الدبلوماسي أو عضو عائلة دبلوماسي معتمد فى رومانيا، وتقديم أوراق دراسية صادرة من مؤسسات تعليم معتمدة ومعترف بها، وتقديم أوراق دراسية تثبت أن الدراسات المتبعة فى السابق ومدتها تؤهل لمتابعة الدراسة فى مرحلة التعليم والمجال المطلوب.