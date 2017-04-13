بالصور.. إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس البحيرة استعدادًا لعيد القيامة

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادًا لصلوات عيد القيامة.

وتابع "شوقي" خلال جولته عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

والتقى مدير الأمن مسؤولي الكنائس لطمأنتهم وتوضيح ما تتخذه المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس، مؤكدًا عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية.