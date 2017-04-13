ضبط 100 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات الصحية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب



تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط مصنع أعلاف حيوانية؛ غير مطابقة للمواصفات الصحية.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات الصحية، داخل أحد مصنع شركة "م.ش" للأعلاف الحيوانية بالزقازيق.



وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المصنع وبه 53.590 طن فول صويا محلي، و46.360 طن فول صويا مستورد "عالي البروتين"، و5 طن مسحوق سمك مستورد؛ إذ تبين عدم مطابقتهم للمواصفات والاشتراطات الصحية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6054 جنح أول الزقازيق لسنة 2017.