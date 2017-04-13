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إحالة 606 أطباء بمستشفيات الدقهلية للتحقيق

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إحالة 606 أطباء بمستشفيات الدقهلية للتحقيق إحالة 606 أطباء بمستشفيات الدقهلية للتحقيق

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إحالة 606 من الأطباء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة للتحقيق، بعد ثبوت تغيبهم وأنصرافهم عن العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المتابعة والتفتيش بمديرية الصحة، مرّت خلال مارس الماضي، على 98 وحدة طب أسرة بمراكز المنصورة والجمالية وتمي الأمديد والمنزلة والمطرية وجمصة وميت غمر وبلقاس وأجا، وطلخا، واكتشفت تغيب 152 طبيبا.

وبالمرور على 22 مستشفى، تبين تغيب 454 طبيبا في أوقات العمل دون إذن، وعقب استعراض المحافظ لتقرير المتابعة، قرر إحالتهم جميعا للتحقيق.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية، نفذت حملات المرور الانضباطي على وحدات طب الأسرة والمستشفيات خلال مارس الماضي، تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وحرصا على الصالح العام لهم.

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