إلغاء إجازات الشرطة لتأمين احتفالات عيد القيامة بأسوان ـ (صور)

أسوان :إيهاب عمران

تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم، الخدمات المكلفة بتأمين كنائس مدينتي أسوان وكوم أمبو، استعدادا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وقرر مدير الأمن رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الراحات والإجازات للضباط والمجندين.

وتأكد اللواء مجدي موسى، من تركيب البوابات الأمنية أمام كل كنائس المحافظة، وطالب القوات والخدمات المكلفة بعدم السماح لأي شخص بالمرور إلا من خلالها، بعد التأكد من شخصيته.

كما طالب مدير الأمن، القوات، باليقظة التامة وجدية الأداء، والتعامل بقوة وحزم مع أي حالات للخروج على القانون.