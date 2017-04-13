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إلغاء إجازات الشرطة لتأمين احتفالات عيد القيامة بأسوان ـ (صور)

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مصراوي Masrawy

مدير الامن امام كنيسة الكاثوليكمدير الامن امام كنيسة الكاثوليك

مدير الأمن يتأكد من تركيب البوابات الالكترونية امام الكنائسمدير الأمن يتأكد من تركيب البوابات الالكترونية امام الكنائس

مدير الأمن يتأكد من جاهزية قوات التأمينمدير الأمن يتأكد من جاهزية قوات التأمين

مدير الأمن يتفقد تأمين كنائس أسوانمدير الأمن يتفقد تأمين كنائس أسوان

مدير الأمن يتفقد خدمات تأمين الكنائسمدير الأمن يتفقد خدمات تأمين الكنائس

كنيسة مار مرقص بأسوانكنيسة مار مرقص بأسوان

أسوان :إيهاب عمران

تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم، الخدمات المكلفة بتأمين كنائس مدينتي أسوان وكوم أمبو، استعدادا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وقرر مدير الأمن رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الراحات والإجازات للضباط والمجندين.

وتأكد اللواء مجدي موسى، من تركيب البوابات الأمنية أمام كل كنائس المحافظة، وطالب القوات والخدمات المكلفة بعدم السماح لأي شخص بالمرور إلا من خلالها، بعد التأكد من شخصيته.

كما طالب مدير الأمن، القوات، باليقظة التامة وجدية الأداء، والتعامل بقوة وحزم مع أي حالات للخروج على القانون.

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