الأسد يسمح بتحقيق حول خان شيخون شرط أن يكون "غير منحاز"

دمشق – (أ ف ب):

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه يمكنه السماح بإجراء تحقيق دولي حول "الهجوم الكيماوي" على مدينة خان شيخون شرط أن يكون "غير منحاز"، لتجنب تسييسه من قبل خصومه.

وأضاف الأسد، في مقابلة لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) "بحثنا مع الروس.. في الأيام القليلة الماضية بعد الضربة (الأمريكية) أننا سنعمل معهم لإجراء تحقيق دولي. لكن ينبغي لهذا التحقيق أن يكون نزيهاً".

وتابع " يمكننا أن نسمح بأي تحقيق فقط عندما يكون غير منحاز، وعندما نتأكد أن دولاً محايدة ستشارك في هذا التحقيق كي نضمن أنها لن تستخدمه لأغراض سياسية".

وتتهم المعارضة السورية والولايات المتحدة ودول أوروبية، الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب أسفر عن مقتل 86 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء – بحسب المرصد السوري - وهو ما تنفيه دمشق وموسكو ويقولان إن الجيش السوري قصف مستودعا للأسلحة الكيماوية يمتلكة "إرهابيون وجبهة النصرة".

وأطلقت مدمرة أمريكية فجر الجمعة 59 صاروخا على مطار الشعيرات السوري الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان مصدر خروج الطائرات التي "شنت الهجوم الكيماوي" بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية.