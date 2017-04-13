رئيس أكاديمية الشرطة يتفقد وحدات تدريب كلاب الأمن والحراسـة

كتب ـ علاء عمران:

أجرى اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة جولة ميدانية؛ تفقد خلالها عدداً من الوحدات التابعة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة شملت مبنى الإدارة الرئيسي بالأكاديمية، ووحدة شرطة النقل والمواصلات، ووحدة شرطة ميناء القاهرة الجوي.

وألتقى رئيس الأكاديمية بالضباط والأفراد والجنود بهذه الوحدات، وأوضح أهمية وحيوية الدور الذي يقومون به ويؤدونه خاصة في مجال الكشف عن المفرقعات والعبوات الناسفة والمخدرات والذى يُعد بمثابة المساهمة الفعالة والإيجابية في تأمين المرافق العامة ووسائل الموصلات الحيوية والمنافذ والمطارات مما يوفر سلامة الركاب في السفر والوصول وتنشيط سير حركة السياحة ويكون له بالغ الأثر في تقوية ودعم الاقتصاد القومي، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على دعم الإدارة بكافة الإمكانيات المادية والبشرية تقديراً لهذا الدور الحيوي وخاصة في الظروف الأمنية الراهنة .

والجدير بالذكر أن جهود الإدارة في مجال ضبط المخدرات بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال شهر مارس الماضي، كمية من مخدر الحشيش وزنت (669) كيلو جرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت (130) كيلو جرام ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,750) كيلو جرام ، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (25) جرام ، و (650) قرص مخدر ، و ( 2 ) قطعة سلاح ناري ، (189)طلقة نارية مختلفة الأعيرة .