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الأحد.. نظر تجديد حبس المدرب المتهم في واقعة "غريق استاد القاهرة"

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الأحد.. نظر تجديد حبس المدرب المتهم في واقعة "غريق استاد القاهرة" الأحد.. نظر تجديد حبس المدرب المتهم في واقعة "غريق استاد القاهرة"

مصراوي Masrawy

حادث غريق بحمام سباحة استاد القاهرة

كتب – محمود السعيد:

حددت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، جلسة الأحد القادم، لنظر تجديد حبس "يوسف. ص" مدرب سباحة بأكاديمية "الديب" والمتهم بقتل الشاب "محمد بدر" غريق حمام السباحة باستاد القاهرة.

كشفت التحقيقات أن المتهم يوسف كان مسؤول عن تدريب الطلبة المتدربين داخل حمام السباحة وقت الحادث، وأنكر المتهم في التحقيقات مسؤوليته عن الحادث ومقتل الشاب، لافتًا إلى أنهم كانوا يقومون بتدريبهم على "قفزة الثقة" ولا يعرف الشاب شخصيًا، مؤكدًا على تواجد عدد آخر من المدربين، وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة بمحيط حمام السباحة حيث وقع الحادث.

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