قابيل: 27.3 مليار يورو حجم التبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، منوهًا بأهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس إيجابًا على أحداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد.

أضاف قابيل، خلال اللقاء الذي عقده مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة: "المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دورًا أكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة اساسية في الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أشار قابيل - إلى أن اللقاء تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب، موضحًا أنه تم استعراض دور الاتحاد في توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الأورومتوسطية - والتي استضافت مصر اجتماعًا بشأنها منذ أيام قليلة.

وحول العلاقات التجارية بين الجانبين، تابع وزير التجارة والصناعة: "حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو"، مؤكدًا أنه رغم زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي؛ إلّا أنه لا تزال هناك فجوة في الميزان التجاري، الأمر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد.

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من جانبه، قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات.

شدد سوركوش - على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومة وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات .