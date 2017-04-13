أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قابيل: 27.3 مليار يورو حجم التبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي

Google+ Print
قابيل: 27.3 مليار يورو حجم التبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي قابيل: 27.3 مليار يورو حجم التبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، منوهًا بأهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس إيجابًا على أحداث توازن في الميزان التجاري بين ودول الاتحاد.

أضاف قابيل، خلال اللقاء الذي عقده مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة: "المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دورًا أكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة اساسية في الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أشار قابيل - إلى أن اللقاء تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب، موضحًا أنه تم استعراض دور الاتحاد في توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الأورومتوسطية - والتي استضافت مصر اجتماعًا بشأنها منذ أيام قليلة.

وحول العلاقات التجارية بين الجانبين، تابع وزير التجارة والصناعة: "حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو"، مؤكدًا أنه رغم زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي؛ إلّا أنه لا تزال هناك فجوة في الميزان التجاري، الأمر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد.

شاهد أيضا

من جانبه، قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المصرية، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات.

شدد سوركوش - على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومة وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات . 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»