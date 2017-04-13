كيف ترك عبد الناصر بصمات في تاريخ مصر؟.. فيلم وثائقي من 7 أجزاء

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على إيقاع "شهرزاد" يبدأ السّرد التاريخي لحياة عبد الناصر من خلال فيلم وثائقي يعرض على قناة الميادين، وينقسم إلى سبعة أجزاء.

يحمل الفيلم الوثائقي اسم "جمال عبد الناصر" وهو نتاج جهد مشترك بين مجموعة أفراد أبرزهم المؤرّخ كمال خلف الطويل، وإخراج أسامة زين.

يتخلّل الفيلم الوثائقي ظهور شخصيات مهمة، هم أصحاب شهادة تاريخية لعبوا أدواراً في حياة الرئيس المصري الراحل، ومعلّقون قدّموا إضاءات، بعضهم من خلفيّات إسلامية وماركسية.

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يصوّر الفيلم شريط حياة الرئيس المصري، رجلًا ترك بصمته على تاريخ مصر، ونموذجًا يلهم الأمّة، إذ رأى معظم المصريين فيه من يشبههم على غرار أسلافه، وبساطته في التعامل مع الفقراء وقربه منهم أمر لم يعهده المصريون، ورأت الشعوب العربية في عبد الناصر قائداً، يحمل قضايا الأمّة العربية وهمومها.

على صعيدٍ آخر، يتناول الوثائقي جانباً من حياة عبد الناصر البعيدة من الأضواء، العائلة وهوايات الرجل وبساطة أحلامه، فقد كان يحلم بأن يذهب إلى السينما ويتفرّج على واجهات المحال التجارية إلاّ أنّه حُرِم منهما لضرورات أمنية.

يعرض الجزء الأول من وثائقي "جمال عبد الناصر" على قناة الميادين في الثامنة مساء الأحد المقبل، أما الجزءان الثاني والثالث يومي 23 و30 من الشهر الجاري، والأجزاء الرابع والخامس والسادس والسابع في 7 ،14 و21 مايو.