البورصة تخسر 350 مليون جنيه في ختام تعاملات الخميس

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جِلسة اليوم الخميس - آخر جِلسات الأسبوع - على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 350 مليون جنيه بمبيعات محلية وعربية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوى 12967.38 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4 % ليصل إلى مستوى 590.45 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1360.98 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 14.73 مليون جنيه و20.91 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 35.64 مليون جنيه.