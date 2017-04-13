من «الكهرباء» إلى المواطنين.. اشحن ونور من «السوبر ماركت»

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"علشان نسهل على الناس"، هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، تفسيرًا لتفعيل خدمة "فوري" لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فوري، بهدف تقديم خدمة أسرع وأفضل للمشترك، وحتى لا يكون العداد مسبوق الدفع عائقًا أمام المشتركين، بعد قرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتركيب عدادات مسبوقة الدفع فقط، والتي يتم شحنها من بكروت الشحن.

1.5 مليون عداد مسبوق الدفع

وأضاف حمزة لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تلقت حتى منتصف مارس الماضي، قرابة الـ 1.5 مليون طلب لتركيب العدادات الكودية والخاصة بالمباني المخالفة بالإضافة للعدادات مسبوقة الدفع والتي تصدر للمباني الشرعية وفقًا لتصريح الأحياء والمحليات، منوهًا بأن العدادات الكودية تصدر برقم كودي وهي مسبوقة الدفع، ولكنها لا تصدر باسم المشترك لأن المبنى مخالف، ولكن يدفع مبالغ مالية حقيقية نظير استلاكه فقط، بينما العدادات الرسمية هي عدادات مسبوقة الدفع أيضًا ولكنها تصدر باسم المشترك.

ولمعرفة ما وصلت إليه التجربة على أرض الواقع، تواصلت" التحرير" مع عدد من الشركات التي بدأت في تطبيق خدمة فوري بمحيطها، للتأكد من مدى فاعلية الخدمة ومدى نجاحها، وهل الخدمة عامل مساعد لراحة المشتركين أم تمثل عقبة في سداد قيمة الفاتورة؟

وفي السياق ذاته، قال مصدر بإدارة الشؤون التجارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن خدمة فوري مفعلة في جميع أفرع الشركة، حيث كانت البداية في عدد من الأفرع خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، إلى أن تم تعميم التجربة على كافة الإدارات التي تخدم الشركة، لافتًا إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعد من أكبر شركات توزيع الكهرباء، من حيث عدد المشتركين، والذين يبلغ عددهم 5.3 مليون مشترك من إجمالى 28 مليون مشترك بشركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.

من «أطفيح للزمالك» ومن «المعادي للواحات».. هيشحن بـ«فوري»





وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن شركة جنوب القاهرة موزعة جغرافيًا، بداية من أطفيح والعياط جنوبًا حتى وسط البلد والزمالك والسبتية شمالًا، وغربًا وشرقًا من حدود المعادي على طريق القطامية حتى الواحات البحرية وأكتوبر، موضحًا أن المشتركين أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع بات من حقهم الآن الشحن من أي منفذ من منافذ فوري من "السوبر ماركت - الصيدلية".

وأفاد المصدر بأن عدد المشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع والكودية يمثلون 10% من المشتركين، ويقدر عددهم بـ 530 ألف مشترك، قائلا: "530 ألف واحد يقدروا يشحنوا كروتهم من أي مكان فيه ماكينة فوري.. من غير ما يكون مضطر يروح الإدارة التابع لها علشان يشحن"، مشددًا على أن الخدمة تشهد استحسان المشتركين، ولم توجد أي مشكلة من الشحن عبر منافذ فوري حتى كتابة هذه السطور.

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وفي السياق ذاته، قال مسعد بشير نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة مسؤولة عن تغذية الكهرباء للأحياء والمناطق بمحافظات القاهرة الكبرى، بداية من منطقة رمسيس وصولاً إلى منطقة القلج بمحافظة القليوبية، لخدمة 4.2 مليون مشترك.

شمال القاهرة في تجارب التشغيل بالقاهرة الجديدة

بشير أضاف لـ"التحرير"، أن عدد المشتركين المستخدمين للعدادات مسبوقة الدفع بالشركة تخطى 200 ألف مشترك، منوهًا بأن شركة فوري تجري تطبيق النظام لشحن الكروت للعدادات مسبوقة الدفع حاليًا بفرع القاهرة الجديدة، وسيتم الانتهاء من التجارب مع نهاية شهرأبريل المقبل، وبعدها سيتم تحديد الموعد المحدد لتفعيل الخدمة بكافة أفرع الشركة.

وأوضح نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الهدف من خدمة الشحن من منافذ فوري، هو التيسير على المشترك، بحيث من يسكن في حي الزيتون لا يتقيد بالشحن من خلال إدارة كهرباء الزيتون والتي مقرها بحلمية الزيتون، على سبيل المثال، بل يصبح من حقه أن يشحن كارت العداد من ماكينة فوري في النطاق الجغرافي لشركة شمال القاهرة.

ولم تقف شركة القناة لتوزيع الكهرباء كالمفترج أمام هذه الخطوة، بل خاضت التجربة منذ أكثر من شهرين، وبدأت بالفعل في تطبيق خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ فوري على كافة الأفراع التابعة لها منذ الشهر الماضي، وفقًا لما أكده المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة.

محافظات القناة تشحن من أي مكان

وأكد السيد لـ"التحرير"، أن الحيز الجغرافي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، يغطي محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة "السويس وبورسعيد والإسماعيلية"، ومحافظة الشرقية وصولًا إلى حدود منطقة العبور، لافتًا إلى أن عدد العدادات الكودية ومسبوقة الدفع في نطاق الشركة يقدر بـ 120 عدادًا، منوهًا بأنه منذ تطبيق خدمة فوري منذ شهر، لم ترد أي شكوي منها على الإطلاق.