أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الشرقاوي يطالب «النصر والدلتا للأسمدة» بوضع خطط عاجلة لوقف الخسائر

Google+ Print
الشرقاوي يطالب «النصر والدلتا للأسمدة» بوضع خطط عاجلة لوقف الخسائر الشرقاوي يطالب «النصر والدلتا للأسمدة» بوضع خطط عاجلة لوقف الخسائر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات الجمعيات العامة لبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ لاعتماد الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2017/2018، بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

شدد الشرقاوي - على ضرورة تغلب الشركة على خسائرها خلال الفترة الماضية واللجوء للوسائل والأفكار غير التقليدية ورفع العائد المستهدف عن العام المالى 2017/2018، خاصة مع تغير سعر العملة وارتفاع العائد من الصادارت.

ووجه وزير قطاع الاعمال، مجلس إدارة الشركة، بضرورة إعداد خطة لاستغلال الأراضى التابعة للشركة غير المستغلة وموافاة الوزارة بها قبل نهاية يونيو 2017، وإجراء دراسة جدوى للاستفادة من قطعة أرض مملوكة للشركة وغير مستغلة من خلال إنشاء مصنع جديد بخط إنتاج على أعلى مستوى بالشراكة مع شركات أخرى.

شاهد أيضا

 

 


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%