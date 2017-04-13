الشرقاوي يطالب «النصر والدلتا للأسمدة» بوضع خطط عاجلة لوقف الخسائر

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شهد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات الجمعيات العامة لبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ لاعتماد الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2017/2018، بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

شدد الشرقاوي - على ضرورة تغلب الشركة على خسائرها خلال الفترة الماضية واللجوء للوسائل والأفكار غير التقليدية ورفع العائد المستهدف عن العام المالى 2017/2018، خاصة مع تغير سعر العملة وارتفاع العائد من الصادارت.

ووجه وزير قطاع الاعمال، مجلس إدارة الشركة، بضرورة إعداد خطة لاستغلال الأراضى التابعة للشركة غير المستغلة وموافاة الوزارة بها قبل نهاية يونيو 2017، وإجراء دراسة جدوى للاستفادة من قطعة أرض مملوكة للشركة وغير مستغلة من خلال إنشاء مصنع جديد بخط إنتاج على أعلى مستوى بالشراكة مع شركات أخرى.

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