ضبط 7 أطنان أسماكا مملحة ولحوما ودواجن فاسدة بالجيزة

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تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، من ضبط 7 أطنان أسماكا مملحة ودواجن ولحوما فاسدة، خلال حملاتها المكثفة التي تقوم بها قبل شم النسيم.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية لتكثيف حملاتها لضبط أي أسماك ولحوم ودواجن فاسدة قبل طرحها بالأسواق خلال شم النسيم.

وأشار إلى أنه تم ضبط طن أسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى مكان بيع وتجهيز الأسماك المملحة بمنطقة أوسيم.

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وأكد الدالي مواصلة الحملات الرقابية على كل منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، خاصة خلال احتفالات شم النسيم وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.

ومن جانبه، قال أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه تم ضبط 3.8 طن لحوم مفرومة ودواجن بمنطقة الخراجية بأبو النمرس فى مصنع تصنيع اللحوم والدواجن، كما تم ضبط طن لحوم غير معروف مصدرها لدى مطعم كبابجي بناحية الأقصر بإمبابة.

وأشار إلى أنه تم ضبط طن ونصف الطن لحوما مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى مكان يتم تجهيزها بداخله في الهرم.